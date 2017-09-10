بدأت المغنية الأمريكية أول جولة فنية لها بعد وضع طفلها عيسى وطلاقها من والده الملياردير القطري وسام المانع، وكانت البداية بسهرة في لوس أنجلوس.



وستحيي أخت النجم الراحل مايكل جاكسون 56 حفلًا بمختلف المدن الأمريكية بين 7 و 17 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعدها في كندا ثم أوروبا.



ويعتبر ذلك تحديًا بالنسبة لها، خصوصًا بعد 8 شهور فقط من وضع مولودها الأول وهي في سن الخمسين.



وتشارك عشاقها صورًا وفيديوهات من الحفل على مواقع التواصل، تظهر فيه بلباسها الأسود الشهير بجسم رشيق ومتناسق، يدل على أنها استعادت عافيتها ولياقتها بعد الوضع، كما سجل متابعوها رضاهم عن العرض الفني الذي قدمته.



وكانت جانيت جاكسون قد أوقفت جولتها الفنية سنة 2016، مبررة ذلك بتخصيص كل وقتها لأسرتها، قبل أن تعلن خبر حملها من زوجها رجل الأعمال القطري وسام المانع، الذي ارتبطت به سنة 2012 في السر، ثم أشهراه بعد سنة.



إلا أن المولود الجديد كان نذير شؤم على أبويه، حيث تم الطلاق بينهما بعد 3 أشهر من ولادته تقريبًا، وبررت وسائل الإعلام ذلك بالاختلاف الكبير بين الثقافتين، وميول الزوج الكبير إلى الخصوصية.



من ناحية ثانية، أسعد خبر الطلاق معجبي المغنية السمراء، كما مكنها من الحصول على 500 مليون دولار حسب تصريحات مدير أعمالها.