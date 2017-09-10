العيون مثل غيرها من الأعضاء، تحتاج للعناية، ومن المهم جدا الاهتمام بها، خاصة إذا كان لديك مشاكل في النظر.



إذا كنت تريد بالفعل تحسين نظرك وتقويته فعليك اتباع الخطوات التالية لمدة 3 أشهر على الأقل.



1- لا تتعب عيناك، امنحهم الوقت الكافي للراحة. عليك بالنوم أثناء النهار، أو إذا لم يكن هناك إمكانية تخصيص 10 دقائق في وقت الغداء للجلوس وعيناك مغلقة.



2- حاول أن لا ترتدي النظارات دون الحاجة القصوى.



3- اضبط روتينك اليومي بحيث تستيقظ قبل شروق الشمس وتنام قبل الساعة 11 مساءا، بعد الساعة السابعة مساءا لا تستخدم الكمبيوتر، وحاول أن تقلل من مشاهدة التلفاز.



4- بدلا من ذلك حاول أن تلتقي مع أصدقائك أو سماع الموسيقى والتأمل.



5- حاول كل يوم التنزه والذهاب إلى أماكن يمكنك النظر فيها إلى البعيد.



6- لا تقم بنشاط بدني مرهق ولا تجهد نفسك.



7- أغسل عيناك كل يوم بالماء المغلي الدافئ.



8- استبعد كل الأغذية الدسمة والمالحة والمدخنة من غذائك. وكل يوم كل جزرة كبيرة، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



9- قم كل يوم بتمارين للعين، انظر للبعيد ثم للقريب، ثم إلى اليمن ثم إلى اليسار عدة مرات.



10- وفي نهاية اليوم قم بتدليك عيناك تدليكا خفيفا.