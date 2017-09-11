أفادت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن عشرات السجناء هربوا من سجن كاريبي، بعدما دمره إعصار إرما.

وأوضحت الصحيفة أنه ما بين 100 أو 120 سجينا قد فروا من سجن جزر فيرجين البريطانية، بعدما أدى الإعصار إلى تدمير السجن جزئيا.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية 500 جندي بريطاني في جزر الكاريبي، ضمن عمليات الإغاثة الجارية، منهم مشاة البحرية ومهندسين وأطباء ومتخصصين، تنوعوا بين الجيش وموظفي القوات الجوية الملكية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع أنه "بحلول نهاية المساء سيكون هناك أكثر من 100 من قوات المارينز في الجزيرة، وستكون أولويتهم هي إقامة الأمن والقانون والنظام وتقديم المساعدات الإنسانية قبل وصول الإعصار خوسيه.