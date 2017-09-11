فوجئ رواد أحد المراكز التجارية في الصين، بتجول تمساح كبير بينهم؛ ما أصابهم بحالة من الذعر والهلع.

وأوضحت كاميرات المراقبة المنتشرة بالمركز التجاري بمدينة "هيشي" جنوبي الصين، أن التمساح تجول بجانب المتاجر كما أنه استخدم السلالم المتحركة في استكمال جولته.

من جانبها، فتحت الشرطة الصينية تحقيقا في الموضوع، واكتشفت أن التمساح يعود إلى ملاك المركز التجاري الذين وضعوه داخل قفص زجاجي، كنوع من الدعاية؛ لكنه تمكن من الخروج منه.

التمساح الذي أعجبه جو المركز التجاري لم يستمتع بجولته حتى النهاية؛ حيث أمسك به عمال المركز التجاري وقتلوه، ولم يكتفوا بذلك، بل عرضوا لحمه للبيع في أحد المطاعم بالمركز، وأوضح تحقيق الشرطة أن المطعم يمتلك رخصة لتربية وبيع التماسيح.