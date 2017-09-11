ألقت أم بريطانية بمولودتها الجديدة من النافذة بعد أن لفتها بكيس من البلاستيك، لأنها ذكرتها بصديقها الذي انفصلت عنه، لكن الطفلة نجت من الموت وأصيبت بجروح.

وحكمت محكمة في مدينة أوسوستري وسط غرب بريطانيا، أمس الجمعة، على الأم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة محاولة القتل العمد، في حين وصف القاضي الجريمة بأنها “مروعة”.

ووصفت صحيفة “ميرور” البريطانية الأم بأنها “وحش آدمي”، وقالت إنها أخفت حملها عن أسرتها بعد انفصالها عن صديقها أب الطفلة.

وقال القاضي للمتهمة خلال المحاكمة إنه “لم يكن هذا العمل رد فعل عفوي على اكتشافك بأنك حامل بل هي حالة تعمد وهي جريمة خطيرة ومروعة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم التي لم تكشف هويتها أنجبت في شهر نيسان/أبريل العام الماضي في غرفة نومها بالطابق الثاني.

وأضافت قائلة “كانت الطفلة في حالة صحية كاملة، لكن الأم أخذتها للحمام ولفتها بكيس بلاستيك ثم قذفتها من النافذة، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة”.

وادعت الأم بأنها قامت بذلك لأن الطفلة ذكرتها بصديقها أبي الطفلة، فيما قالت محامية الدفاع بأن موكلتها “هي امرأة ساذجة وغير ناضجة اجتماعيا، لكنها تشعر بالذنب”.