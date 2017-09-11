نجا قائد سيارة وآخرون كانوا يقودون خلفه وإلى جانبه على أحد طرق أبو ظبي السريعة، من وقوع حادث اصطدام مروع، بعد أن سقطت نخلة بشكل مفاجئ على المسار الأيسر للطريق.



وأوضح مقطع فيديو عددا من السيارات تتحرك على طريق المطار بإمارة أبو ظبي، بشكل عادي، إلا أن نخلة كبيرة سقطت فجأة ومباشرة على المسار الأيسر للطريق، أمام إحدى السيارات، التي كاد سائقها أن يفقد السيطرة عليها بسبب اعتراض النخلة طريقه مباشرة.

وتمكن قائد السيارة من التحكم في السيارة بسرعة بعد أن اصطدمت بجانب الطريق من ناحية اليسار وصعدت فوقه، وتجنب وقوع حادث مع السيارات التي كانت تسير بجواره وتلك القادمة خلفه.