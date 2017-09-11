كشفت فتاة يابانية عن السبب الذي دفع والدها إلى ارتداء نفس قميص "التيشيرت" على مدى 20 عاماً، وذلك حفاظاً على ذكرى زوجته الراحلة التي توفيت قبل سنوات.

ونشرت مستخدمة على تويتر تحمل اسم ريا، وتبلغ من العمر 24 عاماً، مجموعة من الصور، يظهر فيها والدها، وهو يرتدي نفس القميص أخضر اللون، على مدى عقدين من الزمن.



وبعد وفاة جدها، وخلال تنظيف غرفته، تمكنت من اكتشاف السر الذي حمل والدها على ذلك.

وبعد دفن جدها، راحت ريا تبحث بين أغراضه، لتعثر على صورة لوالدها في شهر العسل مع والدتها، وكان يرتدي نفس القميص، الذي اعتادت على رؤيته يرتديه منذ طفولتها، والذي أصبح بالياً للغاية من كثرة الاستخدام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت والدة ريا قد توفيت قبل نحو 18 عاماً، واحتفظ والدها بهذا القميص، تخليداً لذكرى المرأة التي أحبها.



وشاركت ريا صورتين لوالديها عندما كانا في شهر العسل، بالإضافة إلى صورة لوالدها في الوقت الحالي، وهو في العقد السابع من العمر، وظهر في جميع هذه الصور، مرتدياً نفس القميص.

وقالت ريا في حديث لصحيفة محلية "لطالما تساءت عن السبب الذي يجعله يرتدي نفس القميص، ولماذا لا يشتري قميصاً جديدا، ولم أكن أعلم أنه يحمل هذا الذكرى العزيزة على قلبه".

وبعد انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت ريا عن المزيد من التفاصيل، حول هذا القميص، حيث قالت "حتى عندما يتعرض القميص لثقب ما، يقوم بخياطته بنفسه يدوياً، وهو يرتديه في أية مناسبة خاصة، سواء كان ذلك في العمل، أو خلال رحلة مع العائلة".