أثار ضوء غامض ظهر خلال الزلزال الذي ضرب المكسيك، حالة من الرعب بين السكان، واعتقد البعض أنه صادر عن مركبات فضائية، في حين ذهب آخرون إلى الاعتقاد بأنه دليل على نهاية العالم.

وكان زلزال بقوة 8.1 على مقياس ريختر، قد ضرب المكسيك، في أعقاب هزة هائلة في المحيط الهادي، بالقرب من الحدود بين المكسيك وغواتيمالا، وشعر سكان العاصمة مكسيكو سيتي بالهزة، كما امتد تأثيرها إلى العديد من المناطق في أمريكا الوسطى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وخلال مراقبة الهزة الأرضية والنتائج التي أسفرت عنها، لاحظ السكان ضوءاً أخضر اللون يومض في الأفق، لتبدأ التكهنات في غضون دقائق من نشر مقاطع الفيديو لهذا الضوء الغامض حول ماهيته.

وسرعان ما ظهرت تفسيرات غريبة لهذه الظاهرة، حيث قال أحد المعلقين إن هذا الضوء ربما يكون صادراً عن مركاب فضائية، كانت السبب وراء الزلزال، وذهب آخر إلى الاعتقاد بأن كوريا الشمالية نفذت هجوماً نووياً في المنطقة، في حين فسر فريق ثالث ما يحدث بأنه بداية لنهاية العالم.

لكن التعليقات الأكثر منطقية، فسرت الضوء الوامض، بأنه ناتج عن ظاهرة مضيئة تحدث في السماء، بالقرب من مواقع الخطر الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين ومناطق الإجهاد التكتوني.