أنجبت امرأة من كوينزلاند، في أستراليا، طفلة ضخمة تزن حوالى 6 كيلوغرامات، أي ما يقارب ضعف الوزن الطبيعي للمولود الجديد.

وولدت مايسي ليلي ماكدونالد بعملية قيصرية هذا الشهر، بعد أن فاجأت والديها، ماكالا لي، ومايسون ماكدونالد، بقدومها إلى هذا العالم قبل أسبوع من موعد ولادتها المتوقع، وفقًا لموقع "إندبندنت".

وشارك والد الطفلة فرحه بهذه اللحظات الحميمة، مع أصدقائه على "فيسبوك" قائلًا: "أود أن أعرفكم على ابنتي الجديدة، مايسي ليلي ماكدونالد، التي تزن 6 كيلوغرامات، لتكون أثقل طفلة ولدت في مستشفى روكهامبتون".



وتابع: "مرحبًا بك بيننا في هذا العالم، أيتها الطفلة الضخمة".

ولم تكن حالة مايسي غريبة في عائلة ماكدونالد، حيث ولدت أختها أوبري روز قبل 17 شهرًا، بوزن 5 كيلوغرامات، إلا أن الطفلة الصغرى حظيت باهتمام أكبر حول العالم، نظرًا لتسجيلها رقمًا قياسيًا بين أوزان الأطفال الذين ولدوا في مستشفى روكهامبتون.

وتهافت الناس لتهنئة العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم قائلًا: "إنه لأمر مدهش، مبارك لكم وأتمنى للطفلة كل الخير"، في حين تساءل شخص كيف يستطيع الوالدان حملها، وأضاف آخر: "إنها طفلة ضخمة رائعة حقًا، تهاني لوالديها".

وتنضم مايسي إلى قائمة طويلة من الأطفال الذين ولدوا بأوزان كبيرة في كوينزلاند، جنبًا إلى جنب مع أوليفر ستوكس الذي حمل لقب أثقل مولود على الإطلاق، ولد في هذه الولاية بوزن 6.5 كيلوغرامات.