اكتشف فريق بحثي من مركز تحفيز الطاقة للبحوث في جامعة ديلاوير الأمريكية، تابع لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة، بديلاً للوقود الأحفوري الضار بالبيئة والذي يدخل في مُنتجات مستخدمة يومياً ويُعد أساسها النفط.



ويتضمن الاكتشاف استخراج السكريات من رقائق الخشب وقشور الذرة والأرز، وغيرها من النفايات العضوية في الغابات والمزارع، حيث تُنشئ الكتلة الحيوية للمادة الجافة النباتية مواد كيميائية، يُمكنها إنتاج بلاستيك قابل للتحلل، ومستحضرات صيدلانية وتجميلية ووقود حيوي، صديقة للبيئة وأقل تكلفة من منتجات الوقود الأحفوري، وذلك وفقاً لموقع "Phys.org" العلمي.



وتنطوي عملية باحثي جامعة ديلاوير على فصل السكريات بعد استخراجها باستخدام مصافي حيوية، لتتحول إلى سليلوز وهيميسيلولوز يستخدما كمصدر طاقة فعال في إنتاج مركبات كيميائية غير ملوثة للبيئة.