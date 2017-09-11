قال طبيب الأمراض الجلدية جيرهارد بوتنر إن راحة الجسم تبدأ من القدمين، لذا ينبغي العناية بهما جيداً.



ولهذا الغرض، ينصح الطبيب الألماني بغسل القدم بانتظام بواسطة الصابون، مع مراعاة عدم إغفال الفراغات بين الأصابع أثناء الغسل والتجفيف، وذلك لتجنب الإصابة بالفطريات، التي تجد في الرطوبة تربة خصبة لتكاثرها بسرعة.



كما يعد المشي حافياً من وقت لآخر من الأمور المفيدة للغاية لصحة القدم، حيث إنه يعمل على تنشيط النظام الحسي الحركي. وبالطبع يُستثنى من ذلك بعض الأماكن، مثل حمامات السباحة والساونا وغرف تغيير الملابس، والتي قد يتسبب فيها المشي حافياً في الإصابة بالبكتيريا أو الثآليل.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تدليك القدمين من آن لآخر بواسطة كرة التدليك على سبيل المثال. ويمكن الاستعانة بكرة التدليك أيضاً لتدريب عضلات القدم من خلال محاولة الإمساك بها عن طريق الأصابع.



وبشكل عام، ينبغي مراعاة ارتداء حذاء مريح وذي مقاس مناسب بحيث لا يشكل أي ضغط على القدم، كما ينبغي الذهاب إلى الطبيب عند الشعور بألم في القدم، والذي قد يصف نعلاً طبياً على سبيل المثال.