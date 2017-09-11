كما يعلم الجميع، فإن الزواج مؤسسة تقوم على أسس وقواعد ثابتة تضمن استمرارية ونجاح العلاقة بين الزوجين.



ومن المعروف أيضاً بأن أي خلل في هذه الأسس والقواعد يحدث شرخاً كبيراً بين الزوجين وقد يؤدي إلى الانفصال في النهاية.



ولتجنب الوصول إلى طريق مسدود في العلاقة الزوجية، لا بد من أن يتعرف الزوجان على أهم الأسباب التي تقودهما إلى الانفصال.



ومن هذا المنطلق أورد موقع "فاميلي شير" الإلكتروني 5 أسباب جوهرية تؤدي في معظم الأحيان إلى الطلاق:



1- النقد اللاذع



يعتبر النقد من أكثر الأمور التي تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين. ونحن هنا لا نتحدث عن النقد البناء الذي يمكن أن يوجهه المرء لشريكه بطريقة عقلانية، بل عن النقد اللاذع الذي يشعر الطرف الآخر بالإهانة، ويدفعه إلى طلب الطلاق.



2- الازدراء



يعد ازدراء شريك الحياة والتقليل من قيمته أحد أهم العوامل التي تهوي بالعلاقة الزوجية إلى مستنقع الخلافات التي تؤدي إلى الانفصال في نهاية المطاف. لذا لا بد للزوجين من احترام بعضهما البعض وعدم تقليل أحدهما من شأن الآخر.



3- انعدام الثقة



من المعروف بأن الثقة هي من أهم أسس النجاح في العلاقة الزوجية، فإذا غابت الثقة بين الزوجين، فإن الحياة الزوجية تتحول إلى جحيم لا يطاق، ويضطر الزوجان إلى الانفصال عن بعضهما البعض كحل وحيد لمعضلتهما.



4- فتور المشاعر



في الكثير من الأحيان تسود حالة من فتور المشاعر بين الزوجين، وإن لم يتفادى الزوجان هذه المشكلة فستتعاظم مع مرور الوقت وتؤدي إلى اللجوء للانفصال.



5- الخيانة الزوجية



ما من شك بأن قيام أحد الزوجين بخيانة شريك حياته، ينطوي على خطر حقيقي على استمرار الحياة الزوجية. فالخيانة الزوجية تعتبر سبباً رئيسياً في الكثير من حالات الطلاق، وعاملاً هداماً للرابط المقدس بين الزوجين.