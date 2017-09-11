تعتبر شبكة لينكدإن بمثابة أكبر شبكة للتواصل المهني في العالم، مما يجعلها الوسيلة الأفضل لتحقيق أهدافك المهنية، ولفت انتباه الشركات ومسؤولي الموارد البشرية فيها.



ولزيادة ظهور ملفك الشخصي على لينكدإن وتحقيق شعبية أكبر داخل الشبكة، يُمكنك الاستفادة من هذه النصائح البسيطة:



إنشاء ملف مميز



لا يُمكن أن يحقق ملفك الشخصي الظهور اللازم بين مستخدمي الشبكة دون إنشاء ملف مميز، فالخطوة الأولى لتحسين شعبيتك في لينكدإن هي إكمال تفاصيل ملفك الشخصي واتباع بعض النصائح التي تساعدك على إنشاء ملف شخصي مميز.



وببساطة، فإن إنشاء ملف شخصي مميز على لينكدإن سيساعدك في الحصول على دعوات أكثر، وكذلك التوصية بك من قبل الآخرين.



خمس نصائح لبناء ملف شخصي مميز عبر لينكد إن



النشاط في مجموعات لينكد إن



تعتبر مجموعات لينكدإن الوسيلة المثلى للتواصل مع أشخاص يشاركونك نفس الأفكار والاهتمامات، كما يُمكنك خلالها الاطلاع على الموضوعات الرائجة وفتح نقاشات مع زملائك والمشاركة في محادثات فعالة.



وبالتالي فإن النشاط داخل مجموعات لينكدإن سيساعدك على تسويق نفسك داخل الشبكة بطريقة احترافية، وسيساهم في خلق المزيد من التواصل مع المهتمين بمجالك وبالتالي زيادة شعبية ملفك الشخصي.



استخدام ملفك الشخصي في توقيع البريد الإلكتروني



لا يزال البريد الإلكتروني يعتبر الوسيلة الأساسية للمراسلات المهنية، فمن خلاله يُمكنك التواصل مع الشركات وأصحاب الأعمال والمهنيين وغيرهم.



لذا من المهم أن تقوم بإضافة رابط ملفك الشخصي على لينكدإن داخل توقيع البريد الإلكتروني، الأمر الذي يسهل على الجهات التي تتراسل معها الوصول لحسابك على الشبكة.



ربط ملفك بالشبكات الاجتماعية وموقعك الشخصي



إن كنت تنشط على شبكات اجتماعية مثل فيسبوك وتويتر، فيمكنك الاستفادة من شعبيتك على هذه الشبكات لزيادة ظهور ملفك الشخصي على لينكدإن، وذلك عبر إضافة رابط ملفك الشخصي داخل حساباتك على هذه الشبكات.



كما يمكنك ربط حسابك الشخصي في لينكدإن بشبكة تويتر مباشرة، بحيث تتمكن من عرض مشاركاتك في لينكدإن على تويتر أو العكس.

ولا تنسى أيضاً، إضافة شارة ملفك في لينكدإن داخل موقعك الشخصي، أو أي مواقع أخرى تنشط عليها.



تحسين ملفك الشخصي لمحركات البحث



ما لم يبحث عنك المديرون وأصحاب الأعمال بصفة شخصية داخل لينكدإن، فمن المرجح جداً أن يكتشفوا حسابك من خلال البحث داخل محركات البحث أو التوصيات.



لذلك من المهم تحسين ملفك الشخصي داخل محرك بحث لينكدإن وكذلك محرك بحث غوغل، وذلك عبر التحقق من أن ملفك الشخصي يتضمن الكلمات التي قد يبحث عنها المديرون في المجالات ذات العلاقة بوظيفتك، أضف إلى ذلك ضرورة استخدام عناوين قياسية لوصف الوظائف التي عملت بها وتعبئة بياناتك وخبراتك بطريقة واضحة.