توجت امرأة أمريكية من ولاية تكساس بلقب صاحبة “أطول أظافر في العالم” .

وقضت الأمريكية أيانا ويليامز، وهي فنّانة الأظافر من هيوستن أكثر من 23 عامًا لتربية أظافرها، والتي ضمنت لها مكانًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2018،

واستوحت أيانا، تربية أظافرها من صديقٍ لها وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتخطط الآن لمواصلة نموها، وكشفت أيضًا أنّ الشيء الأكثر تحديًا لوجود أظافر طويلة للغاية، هو أنها يمكن أن تستغرق ما يصل إلى أسبوع لسحب بنطلونها للأعلى.

وطوال تلك الفترة استمرّ اهتمام ايانا بأظافرها، وتعرف أنّها فريدة من نوعها ، حيث كانت تستخدم الصابون المضاد للبكتيريا وفرشاة الأظافر لتنظيفها يوميًا، ولمساعدتها على النمو، وقالت إنها تضع بانتظامٍ طبقةً رقيقةً من الإكريليك.

وأضافت، أنها أخبرت أطفالها أنّ أي شيء يريدون إنجازه يمكن القيام به، ولكن يستلتزم الشجاعة والانضباط والصبر حتى يمكن تحقيقه .