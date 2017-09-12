نشر موقع "MBC" تقريراً عن أبرز 10 نجمات ونجوم، أنفقنَ ثروة على عمليات التجميل.

وتصدّرت جوسلين ويلدنستين القائمة، بعدما صرفت أكثر من مليوني دولار على عمليات التجميل، خلال 30 عاماً.



وحلّت كايلي جينر في المرتبة الثانية (2 مليون دولار)، ومن بعدها مايكل جاكسون (مليون دولار)، وشير (750 ألف دولار).

أمّا في المرتبة الخامسة فحلّت ديمي مور (500 ألف دولار)، وشارون أوزبورن (185 ألف دولار) في المرتبة السادسة، ورامر ويليس (أكثر من 100 ألف دولار) في المرتبة السابعة.

وحلّت جوان ريف (100 ألف دولار) في المرتبة الثامنة، وتوم جونز (90 ألف دولار)في المرتبة التاسعة وكريس جينر (70 ألف دولار) في المرتبة العاشرة.