ذكرت تقارير، أن قصر “باكنغهام” يستعد للإعلان عن خطوبة الأمير هاري، الذي يحتل المرتبة الخامسة في تولي العرش البريطاني والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل ” عن أن المسؤولين بالقصر يدرسون القيام بما يعتبرونه إعلانًا حتميًا للخطوبة بين الأمير وميغان.

وقالت “ديلي ميل” إن ميغان التقت بالأمير تشارلز ودوقة كورنوول كاميلا، وخلفت لديهما انطباعًا جيدًا.

ومن المقرر أن يظهر هاري وميغان معًا رسميًا لأول مرة خلال دورة ألعاب “إنفكتوس”، للمحاربين القدامى المصابين، في “تورنتو” في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أنها علمت بتأجيل إعلان الخطوبة رسميًا ،في وقت سابق ، خوفًا من أن يلقى بظلاله على الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا.

وقال مصدر مقرب من القصر إن لقاء ميغان بتشارلز وكاميلا كان هامًا للغاية، حيث أن تشارلز يريد أن يستقر هاري ويكون سعيدًا.

ويشار إلى أن البروتوكول الملكي يحظر لقاء ميغان بالملكة إليزابيث الثانية حتى إعلان الخطوبة رسميًا.