تظهر أحدث الأبحاث أن للرقص فوائد على الدماغ مضادة للشيخوخة.



فقد أظهر مسح الدماغ بالرنين المغناطيسي في دراسة أجريت عام 2017 حول الرقص أن التدهور المرتبط بالعمر في بنية الدماغ، تحسن بشكل كبير عندما انخرط المشاركون (الذين يبلغ متوسط أعمارهم 68 عاما) في دورة أسبوعية لتعلم الرقص، بحسب ما نشر في مجلة «فرونتيرز لعلم الأعصاب».

وفي هذه الدراسة، أراد باحثون من «المركز الألماني لأمراض الأعصاب» و«معهد علوم الرياضة» في ماغدبورغ بألمانيا، مقارنة الفوائد العصبية من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، جنبا إلى جنب مع فوائد دروس تعليم الرقص.