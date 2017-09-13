هل تعلمون أنه يمكنكم أن تعرفوا الكثير عن شخصية الآخر بمجرّد النظر الى أصابعه؟

هناك ثلاثة أنواع من الأصابع A و B و C .

- النوع A: صاحب هذا الشكل من الأصابع هو شخص لا ينفتح على الآخر كثيراً إذ لا يبوح عن مشاعره بسهولة.



هو شخص عاطفي جداً، يكره الأكاذيب والنفاق والخيانة وليس متسامحاً جداً.



كما إنه شخص يتميّز بقلبه الكبير كونه يحب مساعدة الآخرين.

- النوع B: هو شخص مخلص وحساس وملتزم جداً، ويقوم بمهامه على أكمل وجه.



إضافة الى أنه شخص يبحث عن الصديق الحقيقي لأنه يخشى الأذى من الآخرين، كما إنه إنسان هادئ ورصين.

- النوع C: هو إنسان ينسى بسهولة الأمور التي تجعله مستاء ولا يحمل ضغينة في قلبه.



شخص يحترم جيّداً آراء الآخرين، كما إنه لايبوح بمشاعره بسهولة إذ يفضل الاحتفاظ بها لنفسه.



هو صاحب شخصية واضحة جداً ويعرف جيّداً ما يريد.