تتغير حياة الشاب والفتاة جذرياً بعد الزواج، إذ إن الإقدام على هذه الخطوة المصيرية يحتاج وقتاً من التفكير والتريّث.

ومن هذا المنطلق، سنقدّم لك أيها الرجل، المتزوج حديثاً، لائحة بالأمور التي يجب أن تقوم بها لزوجتك خلال الشهر الأول من الزواج.

- أعط معظم وقت فراغك لها: عندما لا يكون الرجل متزوجاً، يستطيع أن يمضي وقت فراغه كما يحلو له.



ولكن عندما يتزوّج، من المهم جداً أن يعطي معظم وقت فراغه لزوجته التي تركت منزلها وأهلها لقضاء بقية حياتها معه.

- أطبخ لها: إن الإقدام على الخطوات الرومنسية، مثل إعداد وجبة الإفطار وتقديمها لزوجتك في السرير، يساعد كثيراً على تمتين الحب لأن المرأة تشعر عندها بأنها محبوبة.

- قدّم لها الهدايا: إن تقديم الهدايا للفتاة هي واحدة من أفضل الطرق للتعبير عن الحب لها.



وهنا ليس من الضروري تقديم الهدايا الباهظة، بل إن مجرّد هدية بسيطة مرفقة مع رسالة مكتوب فيها بعض الكلمات اللطيفة يعتبر كافياً.