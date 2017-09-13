تعد ممارسة الرياضة من أهم الأساليب للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية للجسم، بالإضافة إلى بناء العضلات والوقاية من الأمراض وإنقاص الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية والدهون بشكل طبيعي.



إلا أن البعض لا يملكون الجلد والصبر على ممارسة الرياضة والمواظبة عليها، بل وربما يشعرون بالضيق والضجر منها، لذلك أوردت صحيفة هافينغتون بوست مجموعة من الأنشطة المسلية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية الفائضة عن حاجة الجسم.



اللعب مع الأطفال



يعد اللعب مع الأطفال من أفضل الوسائل لحرق السعرات الحرارية خلال النهار، بالإضافة إلى تعزيز العلاق بين الآباء وأبنائهم، ويمكن تنظيم بعض الألعاب الجماعية في حديقة المنزل للحصول على أفضل النتائج.



التنزه في الطبيعة



تشير الدراسات أن المشي في الطبيعة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق أكثر من 250 سعرة حرارية، كما أن الهواء النقي يساعد على تنشيط الرئتين، وضخ المزيد من الأكسجين إلى مختلف أعضاء وخلايا الجسم.



كرة القدم



بدل ممارسة التمارين التقليدية في صالات الجيم، يمكن لعب كرة القدم بصحبة الأصدقاء لمدة 30 دقيقة لحرق أكثر من 300 سعرة حرارية في اليوم.



قيادة الدراجات



قيادة الدراجات من الرياضات الممتعة والمفيدة في نفس الوقت، ويمكن خسارة حوالي 500 سعرة حرارية بسهولة من خلال قيادة الدراجة لمدة نصف ساعة في اليوم.



كرة السلة



كما هو الحال بالنسبة لكرة القدم، يمكن خسارة كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية من خلال ممارسة لعبة كرة السلة، حيث تكفي 30 دقيقة في الملعب لخسارة 215 سعرة حرارية.



السباحة



لا شيء أفضل من السباحة في تقوية عضلات الذراعين والساقين، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون وخسارة كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تصل إلى 500 سعرة من خلال السباحة لمدة 30 دقيقة.



الرقص



يساعد الرقص على زيادة مرونة العضلات وحرق كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، ويمكن حرق 500 سعرة حرارية من خلال ممارسة الرقص لمدة تتراوح بين الساعة والساعة ونصف يومياً.



عزف الموسيقى



يمكن لعشاق الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية حرق 500 حريرة من خلال العزف من وضعية الوقوف على آلات موسيقية كالغيتار.



المشي السريع



يساعد المشي السريع بسرعة 7 إلى 8 كيلومتر في الساعة على تقوية عضلات الساقين وحرق الدهون، ويمكن أن يتم حرق 200 سعرة حرارية عن طريق المشي السريع لمدة 30 دقيقة في اليوم.



الجري



كما هو الحال بالنسبة للمشي يساعد الجري على التخلص من الوزن الزائد وبناء عضلات الساقين والفخدين، ويمكن حرق 400 سعرة حرارية عن طريق الجري بسرعة متوسطة خلال 30 دقيقة فقط.