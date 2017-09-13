غرق والد بينما كان يحاول مساعدة والد على إنقاذ أطفاله الأربعة من التيارات المائية القوية في شاطئ مدينة ولونغونغ في أستراليا.



وفي التفاصيل، فقد كان شون اوليفر البالغ من العمر 32 عاماً من فيكتوريا، في ولونغونغ في رحلة عمل عندما رمى نفسه في الأمواج بعد ظهر يوم الأحد في محاولة منه لإنقاذ الأطفال.



وقال المحقق براد اينسورث من قيادة المنطقة المحلية للصحافيين يوم الاثنين "إن هذا العمل بطولي ولكنه لسوء الحظ كلفه حياته".



وكان والد الأطفال الأربعة قد استطاع أن ينتشل اثنين منهم الى الشاطئ، إلا أن الاثنين الآخرين، اللذين يتراوح عمرهما بين 10 و 12 عاماً كانا لا يزالان عالقان بين التيارات.



وقد استطاع مسعف، خارج الخدمة، أن يساعد الصبي البالغ من العمر 10 أعوام ونقله الى الشاطئ. وقد قفز السيد أوليفر وتمكن من الوصول إلى الصبي الآخر البالغ من العمر 12 عاما، إلا أنه أوقع نفسه في ورطة.



وقد وصل أحد المسعفين الى الثنائي وتمكن من مساعدة الصبي ونقله الى الشاطئ، إلا أن السيد أوليفر علق في البحر.



وتمكن ثلاثة ضباط في الشرطة من إنقاذه وسحبه الى الشاطئ، وقدّم له المسعفون الإسعافات الأولية إلا أنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.



وقد تمّ نقل الطفلين والمسعف الذي كان خارج الخدمة الى المستشفى لإخضاعهم للفحوص اللازمة.



وتستمر التحقيقات في الحادثة وستعد الشرطة تقريراً لقاضي التحقيق الجنائي.