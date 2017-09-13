طعنت دراسة أجراها باحثون في علم النفس من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، بالاعتقاد الشائع حول امتلاك البشر 6 مشاعر إنسانية وهي:”الحزن، والسعادة، والمفاجأة، والغضب، والاشمئزاز، والخوف”.



ووفق موقع “States chronicle” الأمريكي، اكتشف الفريق أن لدى البشر 27 عاطفةً إنسانية، وذلك بعد القيام بدراسة تحليلية على 800 مُشارك، عُرضت عليهم مشاهد مرئية، شملت “اللحظات السعيدة، وحفلات الزفاف، والولادات، والحيوانات المرعبة، والجماع، والموت، والكوارث الطبيعية، والحرب، والمواقف المحرجة، وباقي أنواع الأحداث الأخرى”.



وبعد انتهاء العرض طلب الباحثون من المتطوعين تعبئة استبيان يعبّرون من خلاله عن عواطفهم بعد كل مشهد عُرض عليهم، لتظهر نسبة عالية منهم ردودًا مماثلة، ما أتاح للباحثين بناء خارطة ولوّنوا داخلها كُل عاطفة بلون مختلف، لينتج عنها 27 عاطفة.



ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة ستكون لها تطبيقات مختلفة، أبرزها فهم أفضل لعمل أدمغتنا، والحالة المزاجية وكيفية تحسينها، والذي سيقود لتحسين العلاجات النفسية.