«تاليم» يصل تايوان اليوم متوجهاً إلى شرق الصين وجنوب اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري

كشفت شركة الأرصاد الجوية الأميركية «اكيوويذر» أن خسائر إعصاري «إرما» و«هارفي»، الذين ضربا الولايات المتحدة مؤخرا، بلغت 290 مليار دولار، ما يعادل 1.5 من إجمالي الناتج المحلي للبلاد البالغ 19 تريليون دولار تقريبا، حيث بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن إعصار «إرما» بلغت قرابة 100 مليار دولار، وهو ما يعادل 0.5% من اجمالي الناتج المحلي الأميركي، فيما خلف الإعصار «هارفي» الذي ضرب ولايتي تكساس ولويزيانا الأيام الماضية، وراءه اضرارا بقيمة 190 مليار دولار، ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.



وقال رئيس شركة «فلوريدا باور آند لايت»، ومديرها التنفيذي، إيريك سيلاغي «حسب اعتقادي فإن أكثر من نصف سكان فلوريدا التي يبلغ تعدادها قرابة 20.6 مليون نسمة، سيعانون من انقطاع الكهرباء عنهم».



في سياق متصل قال ملك هولندا فيليم ألكساندر خلال زيارته لمنطقة سانت مارتن إن حجم الدمار الذي خلفه إعصار إرما «فوق ما يمكن تصوره».



وأضاف للتلفزيون الهولندي امس الثلاثاء، بعدما زار المنطقة الهولندية الواقعة بالجزء الجنوبي من جزيرة سانت مارتن، التي كانت الأكثر تضررا من الإعصار القوي الأسبوع الماضي «في كل مكان بوسعك أن ترى الدمار والرعب»، ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الثلاثاء الى مطار (بوانت آ بيتر الدولي) في جزر جوادلوب بالكاريبي وذلك استعدادا للتوجه إلى الجزيرتين الفرنسيتين سان مارتان وسان بارتيليمي لتفقد حجم الدمار الذي لحق بهما جراء إعصار «ايرما».



ويرافق الرئيس ماكرون وزيرا الصحة انييس بوزان والتعليم جون ميشيل بلانكيه وخبراء في مجالات مختلفة للمساهمة في عمليات اعادة الإعمار.



كما نقلت الطائرة الرئاسية، من طراز (إيرباص) نحو 12 طنا من المساعدات والمعدات والأدوية.



وسيقوم الرئيس ماكرون، في وقت لاحق، بالتحليق فوق سان مارتان لتفقد حجم الاضرار قبل بدء زيارته للجزيرة حيث سيلتقي بالسكان المتضررين والمسؤولين المحليين.



من جانبه انتقد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، امس الثلاثاء، الضغوط السياسية المفروضة على السفر إلى جزر الكاريبى لزيارة الاراضي البريطانية التي دمرها إعصار «إيرما» وسط انتقادات مستمرة على رد فعل الحكومة البريطانية على الكارثة.



ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن وزارة الخارجية البريطانية أن جونسون سوف يمضى الأيام القادمة في منطقة الكاريبي لمشاهده جهود الإغاثة البريطانية مباشرة، بعد أقل من يوم واحد من دعوة حزب العمال له ولرئيس الوزراء لزيارة المنطقة.



في سياق اخر أعلنت الهيئة المركزية للأرصاد الجوية أن الإعصار تاليم سيصل إلى جزيرة تايوان في وقت لاحق اليوم مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، وأصدرت تحذيرا بشأن الملاحة البحرية، وحذرت ليو يا-يينح الخبيرة بالهيئة، في مؤتمر صحافي، بأنه من المتوقع أن تصدر الهيئة غدا تحذيرا بشأن التحرك على البر.



ودعت السكان إلى الحذر لاحتمال حدوث فيضانات بعد الأمطار المتوقع أن تهطل مساء يوم غد في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من تايوان.



وكان مركز الإعصار تاليم امس على بعد نحو 800 كيلومتر من سواحل الجزيرة، وتصل سرعة الرياح إلى 162 كيلومترا في الساعة.



وذكرت الهيئة أنه يتحرك صوب شمال تايوان.



ومن المحتمل أن يصل الإعصار إلى مناطق في شرق الصين وجنوب اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

مليون دولار من «الأولمبية الدولية»

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية التبرع بمليون دولار لمساعدة دول الكاريبي التي تأثرت بالأعاصير التي ضربت هذه المنطقة مؤخرا.

وستمنح اللجنة الأولمبية الدولية هذا المبلغ للجان الأولمبية الوطنية للدول المتضررة بهدف إصلاح البنية التحتية الرياضية على وجه الخصوص.



وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن هذا المبلغ قد يزيد بعد أن تقوم بدراسة موقف كل دولة مع لجنتها الوطنية.