تحت عنوان «دعونا نجتمع في مكاننا» كشفت شركة آبل امس، خلال مؤتمرها المنعقد في قاعة ستيف جوبز بمقرها الجديد «أبل بارك» في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، عن «آيفون 8» و«آيفون 8 بلس».



ويبدو الهاتفان الجديدان مع جهة خلفية زجاجية لامعة يفترض استعمالها للشحن اللاسلكي، مع مجموعة جديدة من المواصفات الجديدة، حيث يأتي هاتف آيفون 8 بشاشة من قياس 4.7 إنشات، بينما يأتي هاتف آيفون 8 بلس بشاشة من قياس 5.5 إنشات، وتعتبر الهواتف مقاومة للمياه والغبار، وتمتلك مكبرات صوت ستيريو، كما جرى تزويد الهواتف بوحدة معالجة رسوميات أسرع بنسبة 30% بالمقارنة مع المعالج السابق.



وكشف الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك ان أوامر شراء هاتف «آيفون x» الجديد ستبدأ في 27 أكتوبر وشحنات الهواتف في الثالث من نوفمبر.



وكشفت ابل عن النسخة الجديدة من منصتها للتلفاز Apple TV، الذي أصبح الآن قادرا على تشغيل الأفلام والبرامج التلفزيونية بدقة K4 وUltra HD.



كما كشفت الشركة عن النسخة الأحدث من ساعتها الذكية Apple Watch المسمــاة Series 3.



وصرح تيم كوك بأن ساعة آبل الذكية حققت نموا سنويا بنسبة 50%، وأنها الساعة رقم واحد من حيث العلامات التجارية العالمية للساعات، حيث تفوقت على علامة روليكس، وتركز الساعة على الصحة واللياقة البدنية.