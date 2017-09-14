في حفل زفاف غريب من نوعه لكنه متبع في تايوان، أقام رجل تايواني حفل زفافه على حبيبته وهي داخل نعشها، بعدما توفيت قبل حفل الزفاف بأيام.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية أن التايواني تساي شانج تشن البالغ 30 عامًا عقد حفل زفافه في مسقط رأس العروسين، وعروسه المتوفاة تشن يي تشي البالغة 23 عامًا، في مدينة يوانلين غربي تايوان.

وقد حضر الزفاف أفراد عائلة العروسين ومجموعة من أصدقائهما الذين كانوا في حالة من الحزن والبكاء على وفاة العروس تشن خاصة حينما قام «شانج» بوضع خاتم الزواج في إصبع عروسه التي وضعت داخل النعش، وقد ازداد نحيب الحاضرين جراء ذلك الموقف حتى انتهاء هذه المراسم.