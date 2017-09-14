بيعت أغلى شقة بنتهاوس قيد البناء في العالم لمستثمر خليجي بمبلغ 102 مليون درهم ونالت الشقة شهرة واسعة في وسائل الاعلام العربية والعالمية بعد نشر تفاصيلها في ( البيان الاقتصادي) بداية العام الجاري.

وقام المستثمر بتسجيل صفقة البيع اليوم في ثاني ايّام معرض سيتي سكيب جلوبال بدبي، فيما أكدت دائرة الاراضي والأملاك توثيق الصفقة وإصدار شهادة الملكية العقارية للمستثمر .

تقع الشقة الفريدة في برج (ذا وان آت بالم جميرا) وهو ثاني أعلى برج لا زال قيد الإنشاء في نخلة جميرا وتطوره ( مجموعة أمنيات).

تبلغ مساحة الشقة 45000 قدم مربعة ويغطي سطحها أشجار ومسبح خاص لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مصعد خاص بالمالك وتتمتع بإطلالة بانورامية (360 درجة) على أفق دبي والخليج العربي وجميرا بيتش رزيدنس وبرج العرب. ويبلغ سعر القدم في المشروع 4000 درهم وهو أغلى سعر منذ 2008 ولم يشهده السوق إلا في شقق برج خليفة.