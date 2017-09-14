اعترفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تحجم عادة عن الخوض في حياتها الشخصية، بأنها ارتكبت "فعلا طائشا" أيام مراهقتها.

وقالت ميركل، وهي ابنة قس "دخنت سيجارة في عمر صغير إلى حد ما ولم أبلغ والدي. لذا يمكنني القول إنها خطيئة صغيرة".

وجاء ذلك ردا على سؤال من هيئة "إن.دي.آر" للبث الإذاعي والتلفزيوني عن أي "خطيئة من أيام الشباب" بعدما اعترف منافسها الرئيسي في الانتخابات مارتن شولتس، بأنه ألقى عبوة منظف غسيل في حمام سباحة عام خلال "ليلة مجنونة"، وفق "رويترز".

ومن المتوقع أن تفوز ميركل (63 عاماً) بفترة ولاية رابعة في الانتخابات العامة المقررة في 24 من سبتمبر الجاري.

ويتفوق حزبها في استطلاعات الرأي بأكثر من 10 في المئة على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وبعد 12 عاماً في السلطة تقدم ميركل نفسها على أنها أكثر من مجرد "أم" ألمانية وتنظم حملة على شبكات التواصل حتى تتمكن من الوصول إلى الناخبين الأصغر سنا.