اختفى البحر تماما، في إحدى جزر "الباهاماس" القريبة من كوبا وجمهورية الدومينيكان، بسبب إعصار إرما المدمر.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح أن رياح إعصار "إرما"، صدّت مياهه إلى الوراء، في "تسونامي" عكسي تراجع معه الشاطئ جزرا.

وأرجع عدد من المختصين هذه الظاهرة إلى الضغط الجوي المنخفض الذي سببه الإعصار، الأمر الذي أدى إلى سحب المياه إلى مركز العاصفة.

كما أكد المختصون على أن المياه ستعود إلى مكانها في الساعات المقبلة، الأمر الذي أثار تخوف سكان تلك المناطق من إمكانية تشكل موجات تسونامي كبيرة.