أظهر بث تلفزيوني لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاق رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي من قازاخستان في رحلة تستغرق ست ساعات إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلق القائد ألكسندر ميسوركين من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ومهندسي الرحلات مارك فاند هاي وجو أكابا من ناسا من مركز بايكونور الفضائي .

وسيبدأ الفريق مهمة تستغرق خمسة أشهر في المحطة التي تدور على بعد حوالي 400 كيلومتر فوق كوكب الأرض. ومن المقرر أن يصل الفريق إلى المحطة صباح اليوم لكن في حالة فشل الوصول السريع فإن المركبة سويوز ستستغرق يومين للوصول إلى المحطة.

واحتفالاً بذكرى مرور 60 عاماً على إطلاق أول قمر صناعي سبوتنيك 1 في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، فإن طاقم سويوز يستخدم نموذجه الصغير كمؤشر على انعدام الجاذبية.