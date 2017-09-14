فوجىء مزارع سبعيني بثمرة ملفوف ضخمة في مزرعته حجمها أكبر 50 مرة من أي ثمرة متوسطة الحجم، ويمكنها أن تصبح المكون الرئيسي لـ300 طبق من الشوربة، مؤكداً أنه لم يشاهد نباتاً نما إلى هذا الحجم من قبل في حياته منذ أن بدأ زراعة حديقته قبل 50 عاماً. استخدم المتقاعد الاسكتلندي برايان كالدر (72 عاماً) البذور لزراعة نبتة بمدينة “فورفار” الإسكتلندية، مرجعاً سبب النمو المبالغ فيه إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف مع وجود الرطوبة في الجو، حسبما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعن سر بلوغها هذا الحجم الهائل، رد برايان بالقول: “لم تكن بحاجة إلى معاملة خاصة أو سماد أو تدليل. ولكن منذ أن قمت بزرعها في أبريل (نيسان) الماضي لاحظتها أنها تنمو تدريجياً حتى وصلت إلى هذا الحجم”.

وتحولت هذه النبتة إلى محط أنظار في بلدته حين حملها في عربة ونقلها لمعرض الخضروات المحلية في البلدة.