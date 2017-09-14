أُجبر أحد المشاركين في سباق دراجات خيري أُقيم في مدينة غولد كوست في أوستراليا على ترك درّاجته، بعدما اكتشف المتفرّجون أنه كان يقود دراجة مسروقة.



وحسبما ذكرت "الدايلي ميل"، فقد عبر الشابّ، الذي لم يكن يعتمر خوذة، خط النهاية مُدَّعياً أنه فاز في السباق قبل لحظات من نجاح أحد المتفرجين سريعي الحركة في الإمساك به وإنزاله عن الدراجة.

ويظهر في الفيديو صوت المُعلّق على حدث "سباق غولد كوست" الذي أدرك الموقف سريعاً وأوضح أنّ الدراجة التي يسوقها الرجل قد سُرقت.

وبعد لحظات من إنزال السارق ووضعه على الأرض جاء اثنان من رجال الشرطة من وسط حشد المتفرّجين، ليضعا الأصفاد في يديه، ثم زُجّ به في إحدى عربات الشرطة.