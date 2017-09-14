تسمح اليابان لزوار هذه الجزيرة برؤية معالمها وأماكنها السياحية، وذلك وفق شروطً معينة يخضع لها كل من يذهب إلى هذه الجزيرة التي تسمي جزيرة "أوكينوشيما" المقدسة.

حيث يُحذر على النساء زيارة جزيرة "أوكينوشيما" في حين يُسمح لمائة رجل فقط بزيارتها في يوم واحد فقط في العام وهو 27 مايو، ويخضع هؤلاء المائة إلى طقس وضوء يضمن الطهارة بحسب ديانة "الشنتو" اليابانية.

ومن شروط دخول المائة رجل أيضاً عدم الحديث عما راءوه في الجزيرة وعدم أخذ أي تذكار منها حتى وإن كان مجرد حفنة من العشب.

وتعتبر تلك الجزيرة في اليابان ثورة وطنية؛ حيث استُخرجت منها على مدار السنوات الماضية أكثر من 80 ألف قطعة أثرية.