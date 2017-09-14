بدأت امس الأربعاء محاكمة رجلين من پولندا أمام محكمة في برلين بتهمة قتل المغني الألماني جيم ريفيس في نزل بالعاصمة الألمانية. والتزم المتهمان (23 و30 عاما) الصمت خلال أول جلسة في محاكمتهما.

وجاء في صحيفة الدعوى التي تم تلاوتها أمام المحكمة أمس أن المتهمين قتلا المغني والمنتج الموسيقي الألماني في فبراير عام 2016 بطريقة وحشية ولدوافع غير قوية.

وبحسب بيانات صحيفة الدعوى، قام المتهمان بتعذيب الضحية (47 عاما) لدوافع متعلقة بمعاداة المثليين جنسيا داخل حجرة في النزل كانا يتشاركانها معه.

ومات ريفس، المنحدر من مدينة كولونيا الألمانية والذي حقق نجاحا في تسعينيات القرن الماضي مع فرقته (بلو جينز)، متأثرا بإصاباته الداخلية.وحضر الأشقاء الثلاثة للضحية جلسة المحكمة كمتضامنين في الدعوى، وقال فريق دفاع المتهمين إن موكليه لن يدليا بأقوال عن الاتهامات الموجهة إليهما حاليا.

وكان الپولنديان مرا ببرلين خلال قيامهما بجولة في ذلك الحين، وتم القبض على أحد المتهمين (30 عاما) في إسبانيا عقب عام من ارتكاب الجريمة.