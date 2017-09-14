كشف عالم الطيور البريطاني نيك دافيز في جامعة كمبردج البريطانية بعد دراسة استمرت 30 عاما، ان طائر «الوقواق»، الذي ظهر منذ أكثر من 350 عاما قبل الميلاد، مقلد جيد لأصوات الطيور الأخرى للخداع.

وأوضح العالم البريطاني ان من أساليب الخداع ان الأنثى عند فقس بيضها تضعه في عش الطيور الأخرى التي تتولى عملية الفقس وان الأنثى تستطيع بذكاء مراقبة على الآخرين الذي سوف تضع فيه بيضها ولديها سرعة فائقة في الفقس تستغرق عشر ثوان وتلتهم أول بيضة لم تترك الأخريات وتطلق أصواتا يتعرف عليها العصفور الصغير ليتبعها بعد خروجه من عش الآخرين.

كما تصدر صوتا تشير به للذكر بأنها انتصرت ووضعت البيض في عش الآخرين، وهي تصرفات يختص بها هذا الطير دون غيره من الطيور.