من أبرز المزايا التي كشفت عنها أبل في هواتفها الجديدة، خاصية الشحن اللاسلكي التي تتيح تزويد آيفون بالطاقة دون وصله مباشرة بسلك الشحن.

وتعمل تلك الميزة عبر وضع الهاتف مباشرة على لوحة مخصصة موصلة بالكهرباء فيتم الشحن لاسلكيا عبر الهيكل الخارجي لآيفون الجديد.

لكن ميزة الشحن اللاسلكي بذات الطريقة متاحة لهواتف آيفون القديمة، وبكلفة لا تتجاوز 20 دولارا، بدلا من إنفاق 650 دولارا على أرخص هاتف آيفون يوفر ميزة الشحن اللاسلكي.

ويمكن القيام بذلك عبر حافظات مخصصة لهواتف آيفون، إحداها تدعى " Antye Qi Wireless Charging Receiver Case".



فبعد وضع الهاتف في الحافظة يوضع على اللوحة المخصصة للشحن اللاسلكي كتلك التي عرضتها أبل عند الكشف عن هواتفها الجديدة فيتم الشحن.

وتتيح هذه الحافظة نفس خلايا الشحن اللاسلكي المتوفرة في هواتف "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" و"آيفون X" وتوفر الشحن اللاسلكي بنفس معيار "Qi" الذي اعتمدته أبل في أجهزتها الجديدة.

وهذه الحافظة متوافقة مع هواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" وهي تباع بسعر 18 دولارا.