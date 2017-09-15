خطفت بطلة الجمباز الروسية أنستازيا سيدورفا ، الأنظار عبر حسابها ” إنستجرام ” ، بفضل شعرها الأحمر المميز وطوله الذي يصل لمنتصف فخذيها تقريبًا، حيث وصفها البعض بأنها أيقونة للجمال والأنوثة بفضل شعرها المميز.

تعتني أنستازيا ” 20 عامًا ” بشعرها لدرجة أنها تحولت إلى مدونة للعناية بالشعر تعرض مراجعاتها وتقييمها لأفضل منتجات العناية بالشعر التي يتم طرحها بالأسواق باستمرار.

يذكر أن أنستازيا سيدورفا فازت مع فريق الجمباز الفني الروسي بالميدالية الفضية في البطولة الأوروبية عام 2012، كما حققت ثلاثة ألقاب فردية في بطولة الناشئين الروسية التي أقيمت عام 2011، ويتابعها الآلاف عبر حسابها ” إنستجرام “.