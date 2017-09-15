يملك مؤسس شركة "علي بابا" والرجل الأغنى في الصين، جاك ما، فلسفة خاصة في التعامل مع موظفيه، ويركز على سعادتهم، إذ لا يمانع الترفيه عنهم شخصياً، من خلال الغناء والرقص وإقامة حفلات الزفاف الجماعية.

واعتلى جاك ما أخيراً المسرح في حفل الشركة السنوي، حيث أدّى رقصة فنان البوب الأميركي الشهير، مايكل جاكسون، أمام 40 ألف موظف.

كما ركب دراجة نارية على المسرح، وارتدى قناعاً وملابس تشبه ملابس جاكسون في جولته "العالم الخطير"، ثم رقص على أنغام أغنية بيونسيه "فورمايشن".



وهذا ليس أول ظهور للرجل الأغنى في الصين على المسرح، إذ ارتدى شعراً مستعاراً أشقر وملابس من الجلد والريش، في حفل الشركة السنوي عام 2003، وأدى أغنية "الأسد الملك".

وفي 2013، ظهر كنجم بوب مغنياً أمام الموظفين، كما أقام سابقاً حفلات زفاف جماعية لـ 700 موظف في الشركة.