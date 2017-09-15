تمكنت المغنية ،الفاقدة للسمع، ماندي هارفي من إبهار حكام برنامج المواهب الأمريكي للمرة الثانية، بعدما دفعتهم لمنحها الباز الذهبي في حزيران/ يوليو الماضي.

وفي العرض الثاني الذي قدمته أمامهم ، تفوقت الشابة ذات الـ29 ربيعًا على نفسها ، وأدت أغنية “Release me” (حررني) للمغني البريطاني “إنجلبرت همبردنك” ببراعة ، بالاعتماد فقط على ترددات الذاكرة و العضلات.

وعبر المنتج “سايمون كاول” عن إعجابه بالمغنية:”هذا صراحة يحبس الأنفاس” .

من جانبه قال المذيع و الممثل هاوي مانديل:”إنك تتسامين فوق الإنصات للموسيقى، وعندما تغنين وأنت على الخشبة، يصلنا إحساسك ، وتتمكنين من جذبنا بقلبك، وهذا أقوى من الاستماع إلى أغنية جميلة ، فأنت تجعلين الموسيقى أقوى مما هي عليه”.

وفقدت ماندي حاسة السمع وهي في الـ18 بسبب مرض ألم بها، فتوقفت عن ممارسة هوايتها المفضلة الموسيقى والغناء التي استمتعت بها مذ كانت في الرابعة.

لكنها استجمعت قوة الأمل بداخلها بعد ذلك، وقررت العودة للغناء رغم أنها لا تستطيع سماع الموسيقى ، وقالت عن هذا :”أريد أن أقوم في حياتي بشيء أفضل من الاستسلام”.