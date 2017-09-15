لجأت الشرطة الأمريكية إلى سلاح " التشهير باللصوص" من أجل فضحهم وإيقافهم عن نهب المحال تجارية في ولاية فلوريدا الأميركية التي واجهت إعصار " إرما" المدمر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثت شرطة مدينة ميامي بولاية فلوريدا تغريدة تحذير شديدة اللهجة، قالت فيه: "إذا كنت تفكر في السرقة والنهب، فاسأل هؤلاء اللصوص ماذا حدث لهم؟".

وجاء التحذير عقب بث مشاهد صادمة للصوص يقتحمون محلات الملابس الرياضية ويسرقون الأحذية والقمصان، ما أثار دهشة الأمريكيين وغضبهم، حتى طالب بعض المغردين بإطلاق النار على اللصوص ونشر أسمائهم على الملأ وفضحهم، وهو ما قامت به الشرطة على من ثبت قيامه بالسرقة.

وحسب قناة WPLG المحلية فإن فيديوهات التقطت في مدينة ميامي، رصدت مجموعة من 8 إلى 9 أشخاص يقتحمون متجرًا للملابس الرياضية قبل أن ينتقلوا إلى موقع آخر، وفي لقطات أخرى حمل لصوص أجهزة تلفزيونات فوق رؤوسهم.

ويبدو أن اللصوص استغلوا حالة الفوضى التي تعيشها فلوريدا بعدما أمرت السلطات الملايين من سكان الولاية بمغادرة مكان سكنهم، خشية الإعصار الذي حرم الملايين من الكهرباء وخلف خسائر فادحة.