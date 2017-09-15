رغم كل التحديات التي يواجهها الأشخاص في سن ما بعد الستينات، يبقى العمر في نهاية المطاف مجرد رقم، فأنت شاب بقدر ما تفكر وبقدر ما تشعر وما ترغب في إنجازه، فكم من شاب في عمر العشرينات يملك قلبا عجوزا؟ لو كشفت عن سقف تطلعاته لاستغربت من دنوها، في المقابل تستغرب الروح اليافعة لأشخاص فاقت أعمارهم السبعينات..

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في موضوع ذي صلة، انضم الأمريكي "جيم أرينغتون" إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2018 كونه أكبر لاعبي رياضة كمال الأجسام في العالم، واستطاع "أرينغتون" البالغ من العمر 83 سنة كسر الرقم القياسي عندما شارك في مسابقة لرياضة كمال الأجسام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق موقع "the insider".



وبدأ "جيم" بإتقان هذه الرياضة منذ حوالى 70 سنة وقد اتبع نظاما غذائيا غنيا بالبروتين وقليل الدهون والكاربوهيدرات، وقال "جيم" في مقابلة له إن رياضة كمال الأجسام تتطلب مجهودا كبيرا مضيفا أنه على المرء تحديد أهدافه وأنه كان يطمح دوما بأن يكون متفوقا في أمر معين.