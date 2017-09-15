قالت الشرطة التايلاندية لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم تفجير ماكينة صراف آلي (إيه.تي.إم) في وقت مبكر اليوم الأربعاء في جريمة سرقة على ما يبدو.

ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات، ولكن الانفجار ألحق أضراراً بممتلكات في محيط نصف قطره 30 متراً، حسبما أفادت الشرطة في منطقة براويت القريبة من مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك.

وقال تشاليرمكيات سريفوراكان، نائب مفوض الشرطة الملكية التايلاندية:"هذه هي جريمة السرقة الأولى من نوعها، إنها نمط جديد".

وأشار إلى أن "لصوص ماكينات الصراف الآلي يستخدمون في الغالب أدوات لفتح الماكينة، إنهم لا يفجرونها".

وأظهر محتوى كاميرات المراقبة رجلاً يرتدي خوذة دراجة بخارية وهو يفر من الموقع ومعه أموال من الماكينة ، وتم بعد ذلك اكتشاف أنه تمت سرقة 700.481 باهت (14500 دولار) من الماكينة.

وقال تشاليرمكيات إن :"المتفجرات المستخدمة ليست محلية الصنع . لقد كان حادث سرقة، وليس حادثاً بدافع سياسي".

وفي مايو الماضي، تم زرع قنبلة أنبوبية داخل مستشفى يديره الجيش في بانكوك، وأسفر انفجارها عن إصابة 25 شخصاً. ووقع الحادث في الذكرى السنوية الثالثة للانقلاب العسكري، وذلك للاحتجاج على المجلس العسكري الحاكم حالياً.