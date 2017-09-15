أعلنت نجمة التنس الأميركية، سيرينا وليامز، الأربعاء، اسم مولودتها ونشرت صورها الأولى وقالت إنهما قضيا أسبوعا بالمستشفى بعد أن وضعت في الأول من الشهر الحالي في فلوريدا، وذلك بسبب مضاعفات لم تكشف عنها.

وقالت المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة ببطولة غراند سلام 23 مرة في تدوينات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وشملت يوميات مسجلة بالفيديو لفترة الحمل،: "أقدم لكم ألكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور".

ووليامز (35 عاما) مخطوبة إلى ألكسيس أوهانيان، مؤسس موقع ريديت على الإنترنت. وكشفت إن الرضيعة ولدت في مطلع سبتمبر/ أيلول، وبلغ وزنها 3.1 كيلوغرام.

وقالت وليامز في مقطع فيديو وهي تهدهد طفلتها ذات الشعر الأسود : "سنغادر المستشفى بعد ستة أيام. مر وقت طويل. واجهنا الكثير من المضاعفات، ولكن انظروا هذا ما حصلنا عليه".

وأظهر الفيديو وليامز وهي ترقص وتضرب كرات التنس مع تطور حملها ونشرت صورا ذاتية (سيلفي) يظهر فيها تضخم بطنها وفيديو للخطيبين وهما يقومان بتجهيز سرير الطفلة.

وأكدت وليامز حملها في أبريل/ نيسان بعد أن أثارت تكهنات حين نشرت صورة سيلفي على موقع للتواصل الاجتماعي كتبت عليها "20 أسبوعا" ثم حذفتها.

وكانت وليامز الرياضية الأعلى أجرا في الشهر الثاني من الحمل تقريبا حين حصلت على لقب غراند سلام للمرة 23 في بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

وتوقفت عن خوض المنافسات منذ إعلان حملها لكنها قالت لمجلة "فوج" الشهر الماضي إنها تنوي الدفاع عن لقبها العام القادم في استراليا حيث تقام أولى بطولات غراند سلام للعام من 15 إلى 28 يناير/ كانون الثاني.