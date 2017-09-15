تحول مواطن أمريكي إلى نجم إعصار إرما على حد توصيف الكثيرين ممن شاهد فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله، وهو يحاول تقليد المراسلين الصحفيين أثناء تغطيتهم إعصار إرما على طريقته الخاصة.

وفي الوقت الذي نشاهد المراسلين الصحفيين عبر وسائل الإعلام الأجنبية من قلب الإعصار إرما يحاولون الصمود أمام الرياح القوية لاستكمال تقريرهم الصحفي، نجد هذا الأمريكي يحاول تقليدهم بطريقة طريفة أثارت السخرية والضحك.

ورغم أن الفيديو لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، غير أن شكل الرجل الظاهر في الفيديو كان لافتاً، حيث كان يحمل لعبة اتخذها كميكروفون ووقف أمام الكاميرا متحدثاً عن تطورات الإعصار كما لو أنه مراسل صحفي حقيقي.

ومن خلف الكواليس تظهر فتاة ترمي بعض أوراق الشجر على وجهه لتوحي بأنه يتعرض لرياح شديدة ثم تارة أخرى ترمي بعض المياه على جسمه لتوحي بأنه فعلاً "مراسل صحفي يغطي الأحداث من قلب الإعصار". فيما لم تحدد هوية الرجل أو مكان تصوير الفيديو.