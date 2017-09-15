ضمن فعالية تهدف لتبني القطط الأليفة، تمت دعوة مجموعة من ركاب القطارات في اليابان لتناول الغداء على متن قطار يحتوي على أكثر من ثلاثين قطة أليفة.



بالتعاون مع يورو ريلواي، أقام ملجأ كات كافيه نشاطاً يوم الأحد على متن قطار يقوم برحلة من مدينة أوغاكي إلى مدينة إيكينو اليابانيتين، حيث تناول المسافرون الطعام والشراب على متن القطار برفقة عشرات القطط.



وتأتي هذه الفعالية التي استمرت ليوم واحد في نطاق حملة يقوم بها ملجأ "كات كافيه" للحيوانات الأليفة لتشجيع المسافرين على تبني القطط.



وأسرت القطط الصغيرة قلوب المسافرين وحظيت باهتمام كبير من قبلهم خلال الرحلة التي استمرت زهاء ساعتين ونصف الساعة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.



وقال المسافر بيل أدلر متحدثاً عن التجربة: "تم تقديم وجبة غداء جيدة للمسافرين، بالإضافة إلى استراحة لمدة نصف ساعة في الهواء الطلق. ولكن المسافرين لم ينزلوا من القطار أثناء الاستراحة لأنهم انشغلوا باللعب مع القطط الجميلة وملاطفتها".