كشفت مصادر مطلعة في واشنطن أن مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة فتح تحقيقا حول طلب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين استخدام طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي للسفر مع زوجته للتمتع برحلة شهر العسل في اسكوتلندا وفرنسا وإيطاليا في وقت سابق من الصيف.

وقال مسؤولون على إطلاع بالأمر- حسبما نقل الموقع الإخباري لقناة «إيه بي سي» الأميركية- إن الطلب غير المعتاد على الإطلاق لطائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، والتي قال متحدث باسم القوات الجوية إنها تتكلف نحو 25 ألف دولار في كل ساعة تشغيل، كتبه مكتب وزير الخزانة، لكن تم اعتباره طلبا غير ضروري بعد دراسته من قبل مسؤولي الوزارة.