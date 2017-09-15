يواجه سكان جزيرة ايبيزا صعوبة متزايدة في إيجاد مساكن بسبب غزو السياح لهذه الجزيرة الإسبانية، إذ إن ملايين الزوار الذين تستهويهم لياليها الصاخبة ومياه شواطئها الفيروزية تسببوا في ارتفاع كبير بأسعار العقارات. وتشهد جزيرة ايبيزا الصغيرة التي ترسو في موانئها يخوت المشاهير ويتهافت عليها الشباب للتمتع بصخبها، تدفقا جديدا للزوار الذين يتجنبون وجهات تشهد اضطرابات في المتوسط بينها مصر وتونس وتركيا، وارتفع عدد السياح من 1.7 مليون في 2010 الى 3 ملايين في 2016 في هذه الجزيرة التي لا تتخطى مساحتها 572 كم ويقطنها 142 الف نسمة.