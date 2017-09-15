تفقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس، المناطق المنكوبة جراء الإعصار «إيرما» في ولاية فلوريدا حيث أكد أن إعادة التيار الكهربائي تشكل أولوية.



وقال ترامب لدى وصوله إلى منطقة فورت مايرز الواقعة على الساحل الغربي لفلوريدا، أكثر المناطق تضررا من الإعصار: «لقد شاهدنا الدمار، وسنرى المزيد منه للأسف».



وأشاد بالجهود «الجبارة» التي تبذلها السلطات المحلية لإصلاح الأضرار، ولاسيما جهود العاملين في مؤسسات الكهرباء «من كل المناطق» الذين توافدوا إلى فلوريدا لإعادة التيار.



وألقى خبر وفاة ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين السبعين والتاسعة والتسعين في دار للمسنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي ظلالا على زيارة ترامب، حيث ترجح السلطات في فلوريدا أن يكون توقف أجهزة التكييف وراء وفاة المسنين الثمانية، وفقا لقائد الشرطة المحلية توماس سانشيز.



وبإعلان وفاة هؤلاء، يرتفع عدد ضحايا «إيرما» في فلوريدا إلى عشرين، بعدما أودى بحياة 41 شخصا في الكاريبي منهم عشرة في كوبا.