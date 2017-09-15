كشفت المعنية الأميركية سيلينا غوميز انها خضعت لعملية زرع كلية لمساعدتها في العلاج من مرض الذئبة الذي تعاني منه.

وكتبت سيلينا (25 عاما) عن العملية في منشور على موقع انستغرام لمشاركة الصور، حيث أشادت بصديقتها فرانشيا رايزا، التي تبرعت لها بكليتها. ونشرت سيلينا صورة لها مع صديقتها وهما مستلقيتان جنبا الى جنب في المستشفى.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان سيلينا قالت انها خضعت للعملية خلال فصل الصيف، وأمضت الشهرين الماضيين في التعافي في العملية، والتي أسفرت عن ندبة في الجزء السفلي من بطنها.

وكتبت سيلينا «أعلم ان المعجبين لاحظوا أن نشاطي كان منخفضا خلال الصيف وتساءلوا لماذا لا أقوم بالترويج لألبومي الغنائي الجديد الذي أفخر به، لقد علمت أنني في حاجة لزرع كلية بسبب مرض الذئبة الذي أعاني منه».