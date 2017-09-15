أعلنت المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز، أمس الخميس، أنها خضعت خلال الصيف لعملية زرع كلية بسبب إصابتها بمرض الذئبة المناعي المزمن الذي كشفت أنها تعاني منه العام 2015.

ونشرت نجمة البوب البالغة 25 عاما عبر خدمة "إنستغرام" صورة تظهرها ممدة في المستشفى ممسكة بيد صديقتها فرانسيا رايسا التي تبرعت لها بكلية.

وفي رسالة مرافقة للصورة حرصت غوميز على طمأنة المعجبين بها الذين استغربوا ابتعادها عن الأنظار خلال الصيف وعدم مشاركتها في الترويج لآخر أعمالها "باد لاير".

وكتبت تقول "اكتشفت أني بحاجة إلى عملية زرع كلية بسبب مرض الذئبة وكنت في فترة نقاهة".

وشكرت غوميز مطولا الممثلة فرانسيا رايسا المعروفة بأدوارها في مسلسل "ذي سيكريت لايف اوف ذي أميريكن تين إيجير" عبر محطة "ايه بي سي" و"برينغ إت أون".

ويؤدي مرض الذئبة إلى التهابات ويمكن أن يطال أعضاء مختلفة في الجسم مثل الجلد والقلب والكلية. وأكدت غوميز أن هذا المرض "لا يزال غير مفهوم جدا" مشجعة متابعيها ال126 مليونا عبر "إنستغرام" وهو عدد قياسي، إلى زيارة موقع منظمة "لوبوس ريسيرتش الأينس" التي تعنى بهذا المرض.