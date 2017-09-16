يحتاج الحمام عناية خاصة في التنظيف لأنه من أكثر الأماكن التي تتراكم فيها البكتيريا (بعد المطبخ)، كما أنه يتعرض لتغير رائحته بشكل مستمر، من ثم لابد من تنظيف الحمام أو على الأقل المرحاض يوميًا.



وقدم موقع «برايت سايد» طريقة لتنظيف المرحاض تدوم طويلًا، كما أنها تقضي على البقع والترسبات والاصفرار، فضلاً عن دورها في القضاء على البكتيريا، خاصة Ecoli المنتشرة في المراحيض والمطابخ.



وتعتمد هذا الطريقة على مزيج من كوب خل أبيض مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم فقط.



طريقة الاستخدام:



يُفضى أولاً خزان المرحاض الذي يوفر المياه الجارية لتنظيف المرحاض بعد كل استخدام، ثم يجفف بمنشفة جيداً، مع إغلاق مصدر المياه بالطبع، ثم يوضع الخل بعد تسخينه على درجة حرارة 40 وتضاف له ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، ويترك الخليط داخل خزان المرحاض حتى الصباح.



في اليوم التالي، اضغط على الخزان لينزل المتبقي من الخل والبيكربونات ثم استخدم الفرشاة لفرك كل أجزاء المرحاض إذا كانت هناك بقع مازالت متبقية.



وهذه الطريقة تحقق أفضل درجات النظافة للمرحاض وتبقيه نظيفًا حتى بعد الاستخدام.



يُذكر أن المنظفات التقليدية قد توفر رائحة طيبة ولمعانًا، لكنها لا تقتل البكتيريا، كما الاتساخ سرعان ما يعود مرة أخرى.